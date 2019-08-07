Россия призвала Запад не политизировать в ООН гуманитарные вопросы Сирии

ООН, 7 авг – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал западных коллег по СБ ООН не политизировать вопрос насильственно удерживаемых и пропавших без вести лиц в Сирии.

Заседание СБ ООН по вопросу насильственно удерживаемых, похищенных и пропавших лиц в Сирии проходит по инициативе США. Представители Вашингтона и Лондона обвинили власти Сирии в многочисленных убийствах, пытках и насильственном удержании гражданского населения в Сирии.

В частности и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что около 128 тысяч гражданских лиц удерживаются сейчас сирийскими властями в заключении. Он призвал власти САР немедленно освободить в одностороннем порядке всех гражданских лиц и предоставить ООН доступ к сирийским центрам содержания под стражей. По утверждению Коэна, сегодня настало время консолидировать всю работу по вопросу удерживаемых и пропавших без вести лиц под эгидой офиса спецпосланика генсека ООН по САР Гейра Педерсена в Женеве. По его мнению, "параллельные треки не принесли конкретных результатов сегодня".

Между тем, по словам заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, ООН не имеет возможности подтвердить отчет комиссии по расследованию в Сирии, утверждающий, что более 100 тысяч человек в САР задержаны, похищены, исчезли или пропали без вести "во многом по вине сирийского правительства".

"Инициатива наших западных коллег о проведении сегодняшнего заседания Совета Безопасности вызывает у нас недоумение и наталкивает не на самые приятные мысли. Вместо заслуживающей доверия информации, мы в очередной раз услышали спекуляции на основе непроверенных, крайне необъективных данных о ситуации в Сирии, источники которых уже не раз попадались на лжи", - сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы раз за разом повторяем тезис о недопустимости политизации гуманитарных и правочеловеческих вопросов. Тем не менее, снова слышим обвинения лишь в одну сторону – против официального Дамаска", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, "террористы выставляются невинными жертвами"