Генсек НАТО заявил, что С-400 не помешает Турции остаться ценным союзником

"Решение Турции закупить системы С-400 – это национальное, суверенное решение, но я обеспокоен последствиями этого решения, потому что для НАТО важна оперативная совместимость вооружений. Российская система С-400 не будет интегрирована в единую систему ПВО-ПРО альянса", - сказал он, выступая в исследовательском институте в Сиднее, отметив, что у этого решения "также есть последствия для поставок истребителей F-35".