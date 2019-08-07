Более 3 тысяч процедур ЭКО провели бесплатно в Подмосковье в 2019 году

"В Подмосковье ведется активная поддержка тех женщин, которые мечтают о материнстве, но по каким-то причинам не могут забеременеть естественным путем. В этом году увеличена квота на ЭКО – в регионе планируется выполнить 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Важно, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту", – сообщила Татьяна Мухтасарова.