Более 3 тысяч процедур ЭКО провели бесплатно в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Подмосковье с начала года провели свыше 3 тысяч процедур ЭКО. Они были выполнены по программе обязательного медицинского страхования, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Мухтасарову.
"В Подмосковье ведется активная поддержка тех женщин, которые мечтают о материнстве, но по каким-то причинам не могут забеременеть естественным путем. В этом году увеличена квота на ЭКО – в регионе планируется выполнить 5,6 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Важно, что получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту", – сообщила Татьяна Мухтасарова.
Жительницам региона не приходится долго ждать процедуры – срок ожидания не превышает 30 дней. С инструкцией об оформлении направления на ЭКО можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.