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РИА Новости

Пользователи Instagram из ряда стран сообщили о сбое в работе сервиса

19:27, 7 августа 2019
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© РИА НовостиInstagram-аккаунт пользователя Liza_dogadaeva
Instagram-аккаунт пользователя Liza_dogadaeva
© РИА Новости
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в среду около 18.09 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей (73%) жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 20% связаны с просмотром историй в соцсети, еще 5% испытывают проблемы со входом в Instagram.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Вид со смотровой площадки МГУ им. М.В. Ломоносова на Международный деловой центр Москва-Сити в Москве.
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