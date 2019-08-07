В Солнечногорске проходит военно-патриотический слет "Звезда"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Вчера в Солнечногорске стартовал военно-патриотический слет "Звезда". В нем принимают участие десятки молодых людей. Мероприятие продлится до 10 августа, сообщает телеканал "360".
Слет проводят в Солнечногорске уже в восьмой раз. Среди его участников – подростки из военно-патриотических клубов, юнармейцы и школьники, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Участники военно-патриотического слета пройдут курсы огневой и горной подготовки, а также узнают, как выжить в экстремальных условиях.
"Они здесь заводят много друзей. Ребята, которые уже побывали в „Звезде“, — это компании такие, уже не разлей вода, дружат уже много лет. В этом году у нас есть ребята, которые были на каждом слете, сейчас они выступают помощниками организаторов", — рассказал директор молодежного центра "Подсолнух" Владимир Царев.