Памфилова предостерегла от использования протестов в корыстных целях

"Когда люди начинают митинговать, прекрасно там уже знают, что надо митинговать не для того, чтобы решить проблему, а уже система отлажена у технологов этих всех революций. Как все, извините, с катушек шаг за шагом", - сказала Памфилова на встрече с представителями партии КПРФ.