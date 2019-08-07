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РИА Новости

Памфилова предостерегла от использования протестов в корыстных целях

19:25, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центризбиркома РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Мосгордуму седьмого созыва. 6 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Некоторые участники митингов в Москве выражают честный и справедливый протест против нарушений со стороны избиркомов, однако возмущение людей могут использовать для корыстных целей, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Когда люди начинают митинговать, прекрасно там уже знают, что надо митинговать не для того, чтобы решить проблему, а уже система отлажена у технологов этих всех революций. Как все, извините, с катушек шаг за шагом", - сказала Памфилова на встрече с представителями партии КПРФ.
"Я не хочу, чтобы законный справедливый протест людей честных, порядочных, которые протестуют против нарушений со стороны комиссий, сливался с теми, кто преследует совершенно другие цели, кто деньги зарабатывает. Им наплевать на страну, у них уже все дети пристроены", - добавила она.
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