Ростуризм: туроператоры должны предупреждать клиентов о задержках рейсов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму обращает внимание туроператоров на необходимость размещать на сайтах всю информацию, связанную с задержками чартерных авиарейсов, и привозить путешественников в аэропорт с учетом планируемого времени вылета, заблаговременно их предупредив, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"В целях повышения качества оказания услуг по реализации туристского продукта, а также повышения информированности туристов, пользующихся чартерной воздушной перевозкой, Федеральное агентство по туризму обращает внимание туроператоров на необходимость в случаях задержки вылета/прилета чартерных авиарейсов размечать на сайте информацию о причинах задержки, планируемом времени вылета/прилета, услугах, полагающихся туристам в связи с задержкой, а также иную информацию необходимую в такой ситуации", - информирует Ростуризм.