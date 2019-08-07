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РИА Новости
Туризм

Ростуризм: туроператоры должны предупреждать клиентов о задержках рейсов

19:25, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкПассажиры отмененных рейсов в аэропорту "Шереметьево"
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму обращает внимание туроператоров на необходимость размещать на сайтах всю информацию, связанную с задержками чартерных авиарейсов, и привозить путешественников в аэропорт с учетом планируемого времени вылета, заблаговременно их предупредив, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"В целях повышения качества оказания услуг по реализации туристского продукта, а также повышения информированности туристов, пользующихся чартерной воздушной перевозкой, Федеральное агентство по туризму обращает внимание туроператоров на необходимость в случаях задержки вылета/прилета чартерных авиарейсов размечать на сайте информацию о причинах задержки, планируемом времени вылета/прилета, услугах, полагающихся туристам в связи с задержкой, а также иную информацию необходимую в такой ситуации", - информирует Ростуризм.
Кроме того, в случаях задержки вылета чартерных рейсов с территории иностранного государства, Ростуризм настоятельно рекомендует туроператорам осуществлять "доставку туристов в аэропорт отправления с учетом планируемого времени задержки, заблаговременно предупредив туристов".
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