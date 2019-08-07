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РИА Новости

В Краснодаре поступило ложное сообщение о "минировании" двух самолетов

19:05, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗдание аэропорта "Краснодар"
Здание аэропорта Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Здание аэропорта "Краснодар" . Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Звонок о "минировании" двух самолётов в Краснодаре оказался ложным, опасных предметов в лайнерах и здании аэропорта не обнаружено, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.
"Сегодня, 7 августа, в 14.50 мск на телефон справочной службы аэропорта "Краснодар" с неизвестного телефонного номера поступило сообщение об угрозе минирования двух самолетов. Сотрудники транспортной полиции провели необходимые проверочные мероприятия по отработке на предмет обнаружения возможной опасности на авиабортах, находящихся на взлетно-посадочной полосе, в здании аэровокзала и прилегающей территории. Опасных предметов не обнаружено", - информирует пресс-служба ведомства.
Устанавливаются лица, причастные к ложному сообщению, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы аэропорта, в связи с инцидентом в работе воздушной гавани "были незначительные задержки".
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