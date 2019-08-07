В Краснодаре поступило ложное сообщение о "минировании" двух самолетов

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Звонок о "минировании" двух самолётов в Краснодаре оказался ложным, опасных предметов в лайнерах и здании аэропорта не обнаружено, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.

"Сегодня, 7 августа, в 14.50 мск на телефон справочной службы аэропорта "Краснодар" с неизвестного телефонного номера поступило сообщение об угрозе минирования двух самолетов. Сотрудники транспортной полиции провели необходимые проверочные мероприятия по отработке на предмет обнаружения возможной опасности на авиабортах, находящихся на взлетно-посадочной полосе, в здании аэровокзала и прилегающей территории. Опасных предметов не обнаружено", - информирует пресс-служба ведомства.

Устанавливаются лица, причастные к ложному сообщению, говорится в сообщении.