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РИА Новости

Полиция не нашла опасных предметов при проверке аэропорта в Екатеринбурге

18:41, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАэропорт Кольцово. Екатеринбург
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов после звонка о "минировании" в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому округу.
"В аэропорт "Кольцово" около 17.00 (15.00 мск) поступило сообщение об опасном предмете. Правоохранительными органами были проведены все необходимые мероприятия, в том числе обследования. Все мероприятия заняли около 2,5 часов. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сообщение об угрозе поступило по телефону, сейчас сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.
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