Полиция не нашла опасных предметов при проверке аэропорта в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы не обнаружили опасных предметов после звонка о "минировании" в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", сообщили РИА Новости в управлении на транспорте МВД РФ по Уральскому округу.

"В аэропорт "Кольцово" около 17.00 (15.00 мск) поступило сообщение об опасном предмете. Правоохранительными органами были проведены все необходимые мероприятия, в том числе обследования. Все мероприятия заняли около 2,5 часов. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было", – сказала собеседница агентства.