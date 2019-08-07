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РИА Новости
Пензенская область

В Пензе завод экотары инвестирует в расширение производства

18:36, 7 августа 2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
ПЕНЗА, 7 авг - РИА Новости. Пензенский завод упаковочных материалов ООО "Мастер-Пак" вложит свыше 500 миллионов рублей в расширение производства, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.
"Мастер-Пак" с 2016 года на территории индустриального парка "Союз" на базе 32-го корпуса бывшего завода вычислительной техники реализует инвестпроект по строительству завода экотары, выпускающего экологически чистые упаковочные материалы. В первый этап проекта, который завершился в 2018 году, вложено около 500 миллионов рублей, модернизировано действующее производство упаковочных материалов из гофрокартона.
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В настоящее время компания ведет подготовку ко второму этапу реализации проекта, который предполагает строительство двух производственных корпусов общей площадью порядка 15 тысяч квадратных метров с организацией подъездных путей и внутренних погрузо-разгрузочных площадок.
"Проект находится на стадии согласования с проектной организацией. Кроме того, осуществляется приобретение современного перерабатывающего оборудования. Планируемый объем вложений составит свыше 500 миллионов рублей. Реализация второго этапа инвестпроекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции до 100 миллионов квадратных метров в год и приблизить выручку компании до 2,5 миллиарда рублей ежегодно", - говорится в сообщении.
Губернатор области Иван Белозерцев в среду посетил цех по выпуску гофрокартона, новый склад готовой продукции, ознакомился с технологией производства, осмотрел отремонтированные помещения.
"Ультрасовременное оборудование, высокое качество выпускаемой упаковки, хорошие перспективы для дальнейшего развития. Может быть, не все руководители пензенских производств знают о продукции данного предприятия. Надо пригласить их на завод экотары, продемонстрировать возможности производства, предложить более активно сотрудничать с данным предприятием", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства.
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Глава региона отметил, что более активное использование упаковки местного производителя позволит пензенским промышленникам и аграриям снизить свои транспортные расходы на доставку упаковочных материалов.
По данным пресс-службы, в настоящее время объем производства "Мастер-Пак" составляет 580 миллионов рублей, налоговые отчисления за первое полугодие этого года превысили 12 миллионов рублей. На предприятии работают более 350 человек. По итогам прошлого года завод выпустил 52 миллиона квадратных метров продукции, товарооборот компании составил превысил 1 миллиард рублей.
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