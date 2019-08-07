В ЛНР прокомментировали возможность встречи "нормандской четверки"

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Лидеры стран "нормандской четверки" вряд ли откликнутся на инициативу президента Украины Владимира Зеленского срочно собраться для согласования следующих шагов, направленных на решение конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Родион Мирошник.

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал лидеров стран "нормандской четверки" срочно собраться для согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта в Донбассе.

"Зеленский очень хочет саммит "нормандского формата," но его там вряд ли услышат", - заявил Мирошник. По его мнению, Киев намерено раскручивает тему гибели четырех силовиков, чтобы добиться проведения саммита, но "на это вряд ли кто-то пойдёт из его непосредственных участников", так как обвинения в адрес ДНР в нарушении перемирия и причастности к гибели силовиков "достаточно голословны".

Мирошник отметил, что Зеленский не требует международной экспертизы, расследования, обнародования итогов и экстренного заседания контактной группы в Минске, где заключалось соглашение о прекращении огня. "Он сразу заявляет о том, чего хочет - саммита в "нормандском формате". Саммит "нормандского формата" - не скорая помощь. Его заседание произойдёт, когда будет перспектива принятия стратегических решений по урегулированию конфликта в Донбассе. Сейчас таких перспектив нет", - заявил собеседник агентства.

Мирошник подчеркнул, что на данный момент нет ни согласованной сторонами на подготовительном этапе "дорожной карты", ни продвижения на политическом треке в Минске, ни публичной готовности Киева к компромиссам. "Какие основания для встречи лидеров "нормандской четверки"? Пока призыв Зеленского к саммиту вписывается только в его PR-стратегию... Это только его имиджевая стратегия, которая крайне мало общего имеет со стратегией урегулирования конфликта в Донбассе", - подчеркнул он.