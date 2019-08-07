Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T18:20Z
https://ria.ru/20190807/1557271143.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155727/02/1557270279_0:60:1200:735_1036x0_80_0_0_6a01dbd15121c828b97053d4990c9d46.jpg
РИА Новости
Штурм резиденции Атамбаева

Адвокат Атамбаева заявил, что его не пускают в резиденцию экс-президента

18:20, 7 августа 2019
1206
© Стоп-кадр видео Мирбека АйтикееваАлмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш
Алмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш
© Стоп-кадр видео Мирбека Айтикеева
Алмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш
БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что силовики не пускают в резиденцию бывшего главы государства.
"Меня остановили на КПП. Я не могу дальше пройти", - заявил он.
По словам Слесарева, нынешнее местонахождение его подзащитного ему неизвестно. Ранее сторонники экс-президента сообщили, что Атамбаева задержали силовики.
Как передает корреспондент РИА Новости, вокруг дома экс-президента много сотрудников милиции. Слышна стрельба. По словам очевидцев, спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.
Ранее советница экс-президента Кундуз Жолдубаева сообщила РИА Новости, что спецназ начал спецоперацию по задержанию Атамбаева, применяет резиновые пули, есть раненные из-за стрельбы.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
30 июня, 18:52
Советник президента Киргизии оставил пост, чтобы поддержать Атамбаева
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
Подробности читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>
004056
Обсудить 0
Штурм резиденции АтамбаеваКиргизияВ мире
Рекомендуем
Алмазбек Атамбаев
Эксперт прокомментировал задержание экс-президента Киргизии
РИА
Новости
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Спецслужбы не применяли боевое оружие во время задержания Атамбаева
Президент РФ Владимир Путин
Путина проинформировали о событиях в Киргизии
Штурм дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева начался пожар
Лента
новостей
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева продолжается стрельба
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Сторонники Атамбаева строят баррикады на подъезде к его дому
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Двоих пострадавших при штурме резиденции Атамбаева госпитализировали
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Филиппинский президент пригрозил отрубить головы наркобаронам
Кадры с места спецоперации по задержанию Атамбаева в Киргизии
Опубликовано видео с места спецоперации по задержанию Атамбаева
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева. Онлайн-репортаж
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Сторонники Атамбаева продолжают стягиваться к его резиденции
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Киргизская диаспора прокомментировала сообщения о задержании Атамбаева
Спецназ в селе Кой-Таш в Киргизии
Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
09:02ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
09:00Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
Лента новостейМолния