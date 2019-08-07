Адвокат Атамбаева заявил, что его не пускают в резиденцию экс-президента

Алмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш

Алмазбек Атамбаев перед началом штурма в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Адвокат экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев сообщил РИА Новости, что силовики не пускают в резиденцию бывшего главы государства.

"Меня остановили на КПП. Я не могу дальше пройти", - заявил он.

По словам Слесарева, нынешнее местонахождение его подзащитного ему неизвестно. Ранее сторонники экс-президента сообщили, что Атамбаева задержали силовики.

Как передает корреспондент РИА Новости, вокруг дома экс-президента много сотрудников милиции. Слышна стрельба. По словам очевидцев, спецназ применяет светошумовые гранаты и резиновые пули. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.

Ранее советница экс-президента Кундуз Жолдубаева сообщила РИА Новости, что спецназ начал спецоперацию по задержанию Атамбаева, применяет резиновые пули, есть раненные из-за стрельбы.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.