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РИА Новости

В Тулуне завершилась вакцинация населения

18:16, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа завершили вакцинацию местного населения города Тулун, а также жителей населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, попавших в зону подтопления, сообщает пресс-служба ЦВО.
"С начала июля 12 врачебно-сестринских бригад провели вакцинацию от вирусного гепатита "А" около 4 тысячам жителей города Тулун и Тулунского района, в том числе 580 детям. Кроме того, военные медики выполнили 20 выездов, из них восемь – в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, подвергшиеся затоплению, где была оказана первичная медико-санитарная помощь, организован и проведен консультативный прием населения врачами-специалистами", – говорится в сообщении.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка – очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду пострадавшему населению, проводят оказание медицинской помощи, вакцинацию местного населения, а также доставку гуманитарной помощи.
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