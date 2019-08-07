В Тулуне завершилась вакцинация населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа завершили вакцинацию местного населения города Тулун, а также жителей населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, попавших в зону подтопления, сообщает пресс-служба ЦВО.

"С начала июля 12 врачебно-сестринских бригад провели вакцинацию от вирусного гепатита "А" около 4 тысячам жителей города Тулун и Тулунского района, в том числе 580 детям. Кроме того, военные медики выполнили 20 выездов, из них восемь – в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, подвергшиеся затоплению, где была оказана первичная медико-санитарная помощь, организован и проведен консультативный прием населения врачами-специалистами", – говорится в сообщении.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.