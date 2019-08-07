В Нижнем Новгороде открылась навигация судов на подводных крыльях "Валдай"

УФА, 7 авг - РИА Новости. Воспитанники детского речного пароходства стали первыми пассажирами судна на подводных крыльях "Валдай", навигация которых открылась в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт навигации судов на подводных крыльях "Валдай 45Р". Судно прошло по маршруту Нижний Новгород - Городец. Первыми пассажирами стали воспитанники "Нижегородского детского речного пароходства" и школьники, которые занимаются в кружках технического творчества, которым на конечном пункте была организована экскурсия в музейном комплексе "Город мастеров", сообщили в пресс-службе руководства области.

"Результат от поездки превзошел ожидания. Очень плавный ход, тихо и быстро - до Городца добрались всего за 47 минут. Любой нижегородец или гость города сможет в ближайшее время также прокатиться на "Валдае". В этом году у нас появится еще один "Валдай", а в следующем году еще три. Будем прорабатывать новые направления - Павлово, Лысково, Кстово и межрегиональные перевозки", - цитирует пресс-служба Глеба Никитина, который отметил, что у "Валдая" огромный экспортный потенциал и уже есть зарубежные заказчики.

По данным ведомства, нижегородские судостроители модернизируют судно и уже добились увеличения скорости.

"Мы предложили очень хорошее экономическое решение: превзошли на 10 километров в час скоростные параметры судна. Мы рассмотрели уже несколько вариантов модернизации "Валдая". Это возможное увеличение пассажировместимости судна до 60-65 мест и изменение класса на "река-озеро", - цитирует пресс-служба губернатора председателя совета директоров АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева" Георгия Анцева.