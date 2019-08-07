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РИА Новости

Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Россией

18:11, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Российской Федерацией.
Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву территорий Украины.
"В первую очередь я бы хотел заверить всех жителей Украины в том, что мы никоим образом не жалеем о том, что мы выбрали такой путь. Наш основной путь выбран в 2014 году, и курс не менялся - это интеграция с Российской Федерацией", - заявил глава ЛНР, отвечая на вопрос жителя Ужгорода.
Он добавил, что жители ЛНР остались стоять на своих позициях. По мнению Пасечника интеграция с РФ - "это единственно верный путь на сегодняшний день".
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"Это действительно тот партнер, тот наш старший товарищ, который абсолютно бескорыстно протягивает руку помощи: гуманитарная помощь, социальная, интеграционная программа, которая оказывается нашей республике. И, конечно же, без этой помощи Российской Федерации мы бы как самостоятельная республика, как самостоятельное государство, не состоялись", - считает Пасечник.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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