Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Россией

ЛУГАНСК, 7 авг - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Российской Федерацией.

Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву территорий Украины.

"В первую очередь я бы хотел заверить всех жителей Украины в том, что мы никоим образом не жалеем о том, что мы выбрали такой путь. Наш основной путь выбран в 2014 году, и курс не менялся - это интеграция с Российской Федерацией", - заявил глава ЛНР, отвечая на вопрос жителя Ужгорода.

Он добавил, что жители ЛНР остались стоять на своих позициях. По мнению Пасечника интеграция с РФ - "это единственно верный путь на сегодняшний день".

"Это действительно тот партнер, тот наш старший товарищ, который абсолютно бескорыстно протягивает руку помощи: гуманитарная помощь, социальная, интеграционная программа, которая оказывается нашей республике. И, конечно же, без этой помощи Российской Федерации мы бы как самостоятельная республика, как самостоятельное государство, не состоялись", - считает Пасечник.