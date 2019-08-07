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РИА Новости

ЕСПЧ рассмотрит дело Кочаряна в приоритетном порядке

17:59, 7 августа 2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВторой президент Армении Роберт Кочарян
Второй президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Второй президент Армении Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 7 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обещал рассмотреть дело бывшего президента Армении Роберта Кочаряна в приоритетном порядке, сообщила в среду пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.
Ранее Конституционный суд Армении запросил консультативное мнение ЕСПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы по вопросу соответствия основному закону страны статьи уголовного кодекса "свержение конституционного строя".
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"Аппарат КС сообщает, что Европейский суд по правам человека подтвердил факт получения обращения, а также проинформировал, что обращение подлежит рассмотрению в приоритетном порядке", - написала Саакова в Facebook.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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