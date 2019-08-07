В московском метро мужчина погиб, упав под поезд

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Мужчина погиб, упав под поезд на станции метро "Первомайская" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе управления полиции на столичном метрополитене.

"Около 16.45 на станции метро "Первомайская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена произошло падение пассажира на жёсткий путь под прибывающий электропоезд. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи, который по прибытию констатировал смерть мужчины", - говорится в сообщении.