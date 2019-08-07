Вертолеты Минобороны за сутки сбросили 265 тонн воды на горящую тайгу

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 Минобороны РФ за сутки сбросили 265 тонн воды для тушения пожаров в Иркутской области, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"За сутки 7 августа пять вертолетов Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, совершили 9 вылетов и 53 сброса воды в количестве 265 тонн на очаги открытого возгорания лесных массивов на территории Иркутской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолеты вылетали с полевого аэродрома населенного пункта Усть-Кут Иркутской области в районы тушения лесных пожаров, которые находятся от места дислокации на расстоянии от 100 до 180 километров.

Согласно информации ведомства, с начала проведения авиационной группировкой МО РФ операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 8159 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью около одного миллиона гектаров.

"Применение самолетов и вертолетов Минобороны РФ для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - подчеркивается в сообщении.