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РИА Новости

Вертолеты Минобороны за сутки сбросили 265 тонн воды на горящую тайгу

17:56, 7 августа 2019
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© РИА НовостиЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Вертолеты Ми-8 Минобороны РФ за сутки сбросили 265 тонн воды для тушения пожаров в Иркутской области, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"За сутки 7 августа пять вертолетов Ми-8 армейской авиации, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5, совершили 9 вылетов и 53 сброса воды в количестве 265 тонн на очаги открытого возгорания лесных массивов на территории Иркутской области", - говорится в сообщении.
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Площадь лесных пожаров в Сибири составила около 1,5 миллиона гектаров
Уточняется, что вертолеты вылетали с полевого аэродрома населенного пункта Усть-Кут Иркутской области в районы тушения лесных пожаров, которые находятся от места дислокации на расстоянии от 100 до 180 километров.
Согласно информации ведомства, с начала проведения авиационной группировкой МО РФ операции по тушению пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на охваченные огнем лесные массивы сброшено 8159 тысяч тонн воды, ликвидированы лесные пожары на территории общей площадью около одного миллиона гектаров.
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"Применение самолетов и вертолетов Минобороны РФ для тушения пожаров позволило в пять раз снизить скорость распространения огня и ликвидировать задымление воздуха в городах и населенных пунктах Красноярского края, улучшить общую экологическую обстановку в регионе", - подчеркивается в сообщении.
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 7 августа, площадь лесных пожаров в РФ которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,4 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади 163 175 гектаров.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуИркутская областьПроисшествия
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