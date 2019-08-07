В Волго-Ахтубинскую пойму подадут более двух миллионов кубометров воды

ВОЛГОГРАД, 7 авг - РИА Новости. Подкачивать воду начали в два ерика (протока) Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области, им дополнительно подадут более двух миллионов кубометров воды, что позволит обеспечить жителей водой, а также сохранить природный баланс уникальной территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

По информации ведомства, в этом году естественная наполняемость ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области ниже, чем в предыдущие годы, и водоемам необходима дополнительная подкачка воды.

"Два с половиной миллиона кубометров воды будет дополнительно подано в Каширинский и Краснослободский тракты. Эти меры позволят в меженный засушливый период наполнить главные артерии Волго-Ахтубинской поймы - ерики и озера, обеспечить население водой, поддержать экологический баланс уникального природного парка", - сообщили РИА Новости в администрации.