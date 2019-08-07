Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T17:40Z
https://ria.ru/20190807/1557268872.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/94335/05/943350540_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_7c9952d0c6bed9d1bffe7166d5154d4e.jpg
РИА Новости
Волгоградская область

В Волго-Ахтубинскую пойму подадут более двух миллионов кубометров воды

17:40, 7 августа 2019
174
© Фото : Правительство Волгоградской областиПриродный парк "Волго-Ахтубинская пойма"
Природный парк Волго-Ахтубинская пойма
© Фото : Правительство Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 7 авг - РИА Новости. Подкачивать воду начали в два ерика (протока) Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области, им дополнительно подадут более двух миллионов кубометров воды, что позволит обеспечить жителей водой, а также сохранить природный баланс уникальной территории, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, в этом году естественная наполняемость ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области ниже, чем в предыдущие годы, и водоемам необходима дополнительная подкачка воды.
"Два с половиной миллиона кубометров воды будет дополнительно подано в Каширинский и Краснослободский тракты. Эти меры позволят в меженный засушливый период наполнить главные артерии Волго-Ахтубинской поймы - ерики и озера, обеспечить население водой, поддержать экологический баланс уникального природного парка", - сообщили РИА Новости в администрации.
Как отметили в ведомстве, для снижения негативного воздействия маловодья на пойму и обеспечения населения водой в Волгоградской области занимаются расчисткой и оздоровлением водных объектов, проект находится на личном контроле главы региона Андрея Бочарова. За последние пять лет восстановлено 30% ериков и озер, в ближайшие два года планируется реабилитация еще 22 объектов, а также строительство девяти водопропускных сооружений, сообщили в администрации.
В Волгоградской области расчищен еще один водоем в Волго-Ахтубинской пойме
30 апреля, 14:36
В Волгоградской области расчищен еще один водоем в Волго-Ахтубинской пойме
310010
Обсудить 0
Волгоградская областьВолгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Лесной пожар в Сибири
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
РИА
Новости
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
Губернатор Ставрополья попросил включить регион в программу нацпроекта
Рыбак ловит рыбу
ВРИО губернатора: необходимо контролировать деятельность рыбаков-любителей
Памятник русскому мореплавателю адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну
Вокруг света за три года. Проверьте знания о первой российской кругосветке
Лента
новостей
Засуха в Челябинской области
В Махачкале появились "штрафстоянки" для коров
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Отношение жителей столицы к выборам в Московскую городскую думу
Лесорубы сжигают Сибирь: незаконный промысел за дымовой завесой
Лесорубы сжигают Сибирь: незаконный промысел за дымовой завесой
Мусор в лесу
В Подмосковье прошел "Антимусорный рейд"
Белый медведь
В Перми спасли белого медведя, который играл с бочкой и застрял в ней
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Природа в окрестностях всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Алтай с высоты птичьего полета
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийская армия освободила две деревни на севере провинции Хама
Боевики ИГ* в Ираке
В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Экскурсионная программа у своих и чужих практически не отличается
"Хлопковый замок" и бассейн Клеопатры: чем привлекает туристов Памуккале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния