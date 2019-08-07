Сирийская армия освободила две деревни на севере провинции Хама

ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Сирийская армия в среду освободила от боевиков две деревни на севере провинции Хама, заставив террористов отступить вглубь провинции Идлиб, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на сирийский военный источник.

"Отряды нашей армии восстановили полный контроль над деревнями Арбаин и Зака на севере Хамы после ожесточенных столкновений с террористическими вооруженными группировками, которые понесли ущерб в технике и живой силе", - сообщил источник.

По его словам, боевики отступили к деревням Кафр-Зейта и Латмана.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство*" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.