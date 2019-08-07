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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия освободила две деревни на севере провинции Хама

17:36, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Сирийская армия в среду освободила от боевиков две деревни на севере провинции Хама, заставив террористов отступить вглубь провинции Идлиб, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на сирийский военный источник.
"Отряды нашей армии восстановили полный контроль над деревнями Арбаин и Зака на севере Хамы после ожесточенных столкновений с террористическими вооруженными группировками, которые понесли ущерб в технике и живой силе", - сообщил источник.
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* запрещенная в России террористическая организация
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