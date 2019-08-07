Трамп не исключил созыва конгресса из-за стрельбы в Техасе и Огайо

"Мы посмотрим, где мы находимся в этом вопросе. Мы работаем с лидерами конгресса, вы знаете, непросто иметь дело с двумя сторонами. Скажу так, они все очень хорошие люди, но они очень разные, если их точки зрения приблизятся друг к другу, я позову обратно (с каникул на внеочередную сессию)", - заявил Трамп в ходе общения с прессой перед вылетом в Дейтон, отвечая на вопрос, как он относится к идее внеочередного сбора конгресса. Далее президент отправится в Эль-Пасо.