Трамп не исключил созыва конгресса из-за стрельбы в Техасе и Огайо

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил вызова конгресса на внеочередную сессию из-за массовых убийств, произошедших в выходные в городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас), если республиканцы и демократы смогут сблизить позиции.
"Мы посмотрим, где мы находимся в этом вопросе. Мы работаем с лидерами конгресса, вы знаете, непросто иметь дело с двумя сторонами. Скажу так, они все очень хорошие люди, но они очень разные, если их точки зрения приблизятся друг к другу, я позову обратно (с каникул на внеочередную сессию)", - заявил Трамп в ходе общения с прессой перед вылетом в Дейтон, отвечая на вопрос, как он относится к идее внеочередного сбора конгресса. Далее президент отправится в Эль-Пасо.
Трамп выразил надежду, что удастся договориться и с демократами, и с республиканцами о "чем-то стоящем помимо того, что уже делается, а делается немало".
"Есть очень сильное стремление договориться по проверке анкетных данных (покупателя оружия). И республиканцы, и демократы близки к законопроекту, чтобы сделать что-то с проверкой анкетных данных", - добавил он.
Утром 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.