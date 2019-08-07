Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

Скриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама. 7 августа 2019

ТОКИО, 7 авг - РИА Новости. Извержению вулкана Асама в Японии присвоен третий номер опасности из пяти, требующий избегать приближения к вулкану, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Этот вулкан, расположенный в 140 километрах от Токио на границе префектур Гумма и Нагано, выбросил пепел и дым в среду вечером на высоту 1,8-2 тысячи метров.

Данные об ущербе и пострадавших пока не поступали. Эвакуация местных жителей не объявлялась.

Как передало агентство Киодо, правительство Японии в связи с этим извержением создало координационный кризисный центр при канцелярии премьер-министра.