Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

ТОКИО, 7 авг - РИА Новости. Извержению вулкана Асама в Японии присвоен третий номер опасности из пяти, требующий избегать приближения к вулкану, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Этот вулкан, расположенный в 140 километрах от Токио на границе префектур Гумма и Нагано, выбросил пепел и дым в среду вечером на высоту 1,8-2 тысячи метров.
Данные об ущербе и пострадавших пока не поступали. Эвакуация местных жителей не объявлялась.
Как передало агентство Киодо, правительство Японии в связи с этим извержением создало координационный кризисный центр при канцелярии премьер-министра.
В 2015 году японские метеорологи также зафиксировали выброс пепла из кратера вулкана Асама. В 2009 году этот же вулкан выбросил пепел на высоту 2 тысяч метров.