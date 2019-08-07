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РИА Новости

Извержению вулкана Асама в Японии присвоили третий номер опасности из пяти

17:19, 7 августа 2019
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© REUTERS / Japan Meteorological AgencyСкриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама. 7 августа 2019
Скриншот видео с камеры Японского метеорологического агентства, на котором видно извержение горы Асама. 7 августа 2019
© REUTERS / Japan Meteorological Agency
ТОКИО, 7 авг - РИА Новости. Извержению вулкана Асама в Японии присвоен третий номер опасности из пяти, требующий избегать приближения к вулкану, сообщило главное метеорологическое управление страны.
Этот вулкан, расположенный в 140 километрах от Токио на границе префектур Гумма и Нагано, выбросил пепел и дым в среду вечером на высоту 1,8-2 тысячи метров.
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Данные об ущербе и пострадавших пока не поступали. Эвакуация местных жителей не объявлялась.
Как передало агентство Киодо, правительство Японии в связи с этим извержением создало координационный кризисный центр при канцелярии премьер-министра.
В 2015 году японские метеорологи также зафиксировали выброс пепла из кратера вулкана Асама. В 2009 году этот же вулкан выбросил пепел на высоту 2 тысяч метров.
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