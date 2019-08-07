Трамп не увидел связи своей риторики со случаями массовой стрельбы в стране

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг обвинения критиков, что его риторика приводит к таким событиям, как рост популярности националистов и массовые стрельбы.

Трамп и его супруга Мелания посетят в среду города Дейтон и Эль-Пасо, где в минувшие выходные в результате двух массовых расстрелов погибли более 30 человек. Критики президента отмечали, что риторика президента приводит к росту популярности националистов в стране и подобным трагедиям с расстрелом людей.

"Я считаю, что моя риторика объединяет людей", - отреагировал Трамп на вопрос журналиста по поводу обвинений в его адрес. Трансляцию вел телеканал Fox News

Американский лидер отметил, что "обеспокоен ростом любых групп, пропагандирующих расовую ненависть, в том числе и белых националистов". "Я обеспокоен этим и намерен сделать что-то в этой связи", - добавил Трамп.

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.