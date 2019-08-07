В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение о минировании самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Проверка проводится в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" после анонимного сообщения о "минировании" самолета, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

"В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло "Кольцово", в настоящий момент на вылет задерживаются шесть рейсов – в Джербу, Пекин, Анталью, Сыктывкар, Анапу и Хабаровск.

В транспортной полиции РИА Новости уточнили, что информация о "минировании" проверяется.