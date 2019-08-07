В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение о минировании самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Проверка проводится в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" после анонимного сообщения о "минировании" самолета, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.
"В аэропорту проводятся мероприятия в связи с поступившим сообщением об угрозе. В настоящее время жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", – говорится в сообщении.
Согласно онлайн-табло "Кольцово", в настоящий момент на вылет задерживаются шесть рейсов – в Джербу, Пекин, Анталью, Сыктывкар, Анапу и Хабаровск.
В транспортной полиции РИА Новости уточнили, что информация о "минировании" проверяется.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.