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РИА Новости

В Словакии зафиксировали очаги заболевания африканской чумой свиней

17:10, 7 августа 2019
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© Michael ProbstСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Архивное фото
ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. В Словакии зарегистрированы три новых очага заболевания африканской чумой свиней, они находятся по соседству с первым, в районе Требишов, неподалеку от границы с Венгрией, сообщает минсельхоз республики.
Двадцать пятого июля представитель минсельхоза Даниэл Грежик сообщил журналистам о впервые зарегистрированном в республике случае заболевания африканской чумой свиней на фермах в районе Требишов и что об этом уже проинформированы соответствующие органы Еврокомиссии и Всемирной организации здравоохранения животных в Париже.
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"Три новых очага заболевания свиней находятся по соседству с первым. В хозяйствах, где обнаружены эти очаги, будут умерщвлены все свиньи. Источник заболевания пока остается неясным, проходит эпизоотологическое расследование", - говорится в официальном сообщении минсельхоза.
Во всех местах регистрации больных свиней установлены трехкилометровые санитарные кордоны.
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Согласно местным СМИ, источник заболевания мог находиться на ферме, где свиньи выращивались нелегально.
В среду словацкие СМИ сообщили, что Китай запретил импорт свиней и свинины из Словакии.
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