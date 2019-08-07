В Словакии зафиксировали очаги заболевания африканской чумой свиней

ПРАГА, 7 авг – РИА Новости. В Словакии зарегистрированы три новых очага заболевания африканской чумой свиней, они находятся по соседству с первым, в районе Требишов, неподалеку от границы с Венгрией, сообщает минсельхоз республики.

Двадцать пятого июля представитель минсельхоза Даниэл Грежик сообщил журналистам о впервые зарегистрированном в республике случае заболевания африканской чумой свиней на фермах в районе Требишов и что об этом уже проинформированы соответствующие органы Еврокомиссии и Всемирной организации здравоохранения животных в Париже.

"Три новых очага заболевания свиней находятся по соседству с первым. В хозяйствах, где обнаружены эти очаги, будут умерщвлены все свиньи. Источник заболевания пока остается неясным, проходит эпизоотологическое расследование", - говорится в официальном сообщении минсельхоза.

Во всех местах регистрации больных свиней установлены трехкилометровые санитарные кордоны.

Согласно местным СМИ, источник заболевания мог находиться на ферме, где свиньи выращивались нелегально.