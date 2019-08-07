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РИА Новости

Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД

17:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил РФ в "пренебрежении" правилами и нормами, что, по его мнению, привело к прекращению действия Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
ДРСМД прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.
"Всего несколько дней назад пренебрежение Россией правилами и нормами привело к гибели одной из главных опор режима по контролю над вооружениями после окончания холодной войны, договора РСМД", - сказал Столтенберг, выступая в исследовательском институте в австралийском Сиднее. Аудиозапись выступления распространила пресс-служба НАТО.
По его словам, "новые российские ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они сокращают время предупреждения до нескольких минут и снижают порог применения ядерного оружия в вооруженном конфликте". "Это делает мир менее безопасным для всех нас", - заявил Столтенберг.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
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В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Столтенберг также заявил, что "в последние годы Россия демонстрирует образец дестабилизирующего поведения". Столтенберг опять высказался, что РФ "аннексировала Крым", а также "продолжает дестабилизировать восточную Украину и пытается вмешиваться во внутриполитические процессы в странах НАТО".
Он вновь заявил, что НАТО видит три вызова безопасности, которые принимают все более глобальный характер, указав на усиление соперничества мировых держав, международный терроризм и угрозы в киберпространстве. "Сегодня мир становится все более сложным и спорным. Поэтому, будь то конкуренция великих держав, международный терроризм или угрозы из киберпространства, мы всегда сильнее и безопаснее, когда работаем вместе", - заключил он.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом минских соглашений, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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