Глава ЛНР гарантировал безопасность Зеленскому в случае визита в республику

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому готовы обеспечить безопасность в случае визита в самопровозглашенную Луганскую народную республику, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Если он (Зеленский) примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам. Мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе, чтобы остановить это сумасшествие", - заявил Пасечник ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.
Он напомнил, что на сегодня основная задача - чтобы Киев услышал голос Донбасса, вел бы прямые переговоры с представителями республик Донбасса.
"Милости просим, пусть приезжает, безопасность его мы обеспечим, конечно же", - сказал Пасечник.
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