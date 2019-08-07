Глава ЛНР гарантировал безопасность Зеленскому в случае визита в республику

"Если он (Зеленский) примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего, пусть приезжает к нам. Мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир на Донбассе, чтобы остановить это сумасшествие", - заявил Пасечник ходе прямой линии с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.