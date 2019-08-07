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РИА Новости

Все мирные инициативы исходят от республик Донбасса, заявил глава ЛНР

16:59, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Мирные инициативы касательно прекращения конфликта в Донбассе исходят не от Киева, а от республик Донбасса, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии.
Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.
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"Мы первыми никогда не стреляли и не стреляем на сегодняшний день. По всем инициативам по тому, чтобы принимать какие-то условия о прекращения огня, была инициатором наша сторона: Луганская народная республика, весь Донбасс. Однако украинской стороной такие договоренности нарушаются", - подчеркнул Пасечник.
Глава ЛНР привел в пример вопрос о проведении работ у разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская", которые не могли начать более двух лет, так как не могли договорится об отводе сил и средств на данном участке.
"Мы в принципе не стреляем. Мы готовы отвести любое вооружение, конечно, при зеркальных договоренностях, в любое время. Для нас это вопрос номер один – прекратить войну. Прекратить, чтоб гибли наши люди, прекратить это сумасшествие", - сказал Пасечник.
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