Все мирные инициативы исходят от республик Донбасса, заявил глава ЛНР

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Мирные инициативы касательно прекращения конфликта в Донбассе исходят не от Киева, а от республик Донбасса, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии.

Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.

"Мы первыми никогда не стреляли и не стреляем на сегодняшний день. По всем инициативам по тому, чтобы принимать какие-то условия о прекращения огня, была инициатором наша сторона: Луганская народная республика, весь Донбасс. Однако украинской стороной такие договоренности нарушаются", - подчеркнул Пасечник.

Глава ЛНР привел в пример вопрос о проведении работ у разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская", которые не могли начать более двух лет, так как не могли договорится об отводе сил и средств на данном участке.