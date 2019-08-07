Тульские учреждения соцзащиты получили машины по нацпроекту "Демография"

"Это первые машины, которые мы передаем в рамках проекта "Старшее поколение". До конца года планируем закупить еще две за счет экономии бюджетных средств. Вместе мы продолжим делать все возможное для повышения доступности социальных и медицинских услуг, улучшения качества жизни старшего поколения в Тульской области… Люди старшего поколения нуждаются в особом внимании и заботе. Практика передачи автомобилей учреждениям социального обслуживания – для нас новая. Это хорошее начинание. Давайте реализуем его на самом достойном уровне", – обратился к руководителям учреждений Дюмин.