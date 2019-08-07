Тульские учреждения соцзащиты получили машины по нацпроекту "Демография"

ТУЛА, 7 авг - РИА Новости. Учреждения социального обслуживания Тульской области получили 11 автомобилей, на которых служба соцзащиты будет доставлять людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медучреждения для прохождения обследования в рамках диспансеризации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, автомобили, приобретенные в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", передал в среду учреждениям соцобслуживания губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что впервые в Тульской области пожилые люди, маломобильные граждане, которые живут в деревнях, селах и поселках, смогут без проблем добираться к врачу и на обследования. Уже составлен график выездов машин для доставки пожилых людей в поликлиники, начиная с 12 августа.
"Это первые машины, которые мы передаем в рамках проекта "Старшее поколение". До конца года планируем закупить еще две за счет экономии бюджетных средств. Вместе мы продолжим делать все возможное для повышения доступности социальных и медицинских услуг, улучшения качества жизни старшего поколения в Тульской области… Люди старшего поколения нуждаются в особом внимании и заботе. Практика передачи автомобилей учреждениям социального обслуживания – для нас новая. Это хорошее начинание. Давайте реализуем его на самом достойном уровне", – обратился к руководителям учреждений Дюмин.
В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в сельской местности региона проживают порядка 70 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше.