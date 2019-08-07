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РИА Новости
Туризм

В Московском зоопарке появился "кошачий медведь", пахнущий попкорном

16:25, 7 августа 2019
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© Фото : Tassilo RauБинтуронг
Бинтуронг
© Фото : Tassilo Rau
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Первый бинтуронг, которого часто называют "кошачьим медведем", появился в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоосада.
"В Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка из чешского города Острава поступил бинтуронг. Этого хищника часто называют "кошачьим медведем" из-за характерной внешности, - говорится в сообщении. - Мордочка и усы бинтуронга – тюленьи, стопы плоские, как у медведя, хвост, подобный обезьяньему, и когти мангуста. К тому же это уникальное животное, запах которого напоминает жареный попкорн".
В Москву приехал годовалый самец по имени Гула. Вскоре к нему должна присоединиться самка. Ее планируют получить до наступления холодов, так как бинтуронги очень теплолюбивы.
"Это единственный хищник в Евразии, который использует хвост для того, чтобы лазить по деревьям. Хвост настолько силен, что бинтуронг может с его помощью спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками, добираясь до труднодоступных плодов, - добавляют в пресс-службе. - Эта особенность учтена в обустройстве вольера – там у Гулы есть много мест, за которые он может цепляться хвостом, быстро перемещаясь по территории".
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Питаются бинтуронги в основном фруктами, предпочитая бананы, виноград, манго. Также в их основной рацион входит свежая рыба и мясо. Голос бинтуронга напоминает мяуканье обычной домашней кошки. Гула издает множество звуков: от писка до воя и ворчания.
"Когда ему комфортно, то он как будто "хихикает", а когда чем-то недоволен – то громко кричит. Впрочем, он обычно в хорошем настроении, в особенности ночью, - отметили в пресс-службе. - Днем Гула спит или находится в полудреме – как ночное животное. А после полуночи наступает пик активности – он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что не может".
Пока Гула находится в не-экспозиционной зоне – туда не водят посетителей. Это важно для периода его адаптации. К нему имеет доступ только некоторые сотрудники, к которым он привык. Пока даже нет его фотографий – потенциально раздражающие факторы сведены к минимуму, добавляют в зоосаде.
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