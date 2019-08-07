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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии

16:18, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 42 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 38, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 42 факта открытия огня в провинциях: Латакия – 14, Хама – 17, Алеппо – 11. Турецкой частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – четыре, Хама – 26, Идлиб – три, Латакия – пять", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Алеппо провинции Алеппо выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,420 тонн.
В течение суток подписаны три соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. К режиму прекращения боевых действий присоединились три населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор. Кроме того, по данным Минобороны, 2 августа к режиму прекращения боевых действий присоединились четыре населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор, 3 августа присоединились еще 3 населенных пункта провинции Дейр-Эз-Зор. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 561.
Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.
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