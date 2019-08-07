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РИА Новости

Орешкин не увидел ничего страшного в случае сохранения рейтинга РФ от Fitch

16:12, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Повышение агентством Fitch кредитного рейтинга РФ в пятницу было бы хорошим решением, но если такового не будет, то ничего страшного не произойдет, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
"С точки зрения финансирования это уже сейчас стало для России не так важно. Это было важно в период 2015-2016 годов, но сейчас уверенность инвесторов в российском кредитном риске, в российском долге, она уже не так сильно находится под влиянием рейтинговых агентств - они скорее догоняют, чем предопределяют. Поэтому, будет повышение - очень хорошо, не будет - ничего страшного", - сказал он.
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Максим ОрешкинFitch RatingsРоссияЭкономика
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