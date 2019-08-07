Орешкин не увидел ничего страшного в случае сохранения рейтинга РФ от Fitch

"С точки зрения финансирования это уже сейчас стало для России не так важно. Это было важно в период 2015-2016 годов, но сейчас уверенность инвесторов в российском кредитном риске, в российском долге, она уже не так сильно находится под влиянием рейтинговых агентств - они скорее догоняют, чем предопределяют. Поэтому, будет повышение - очень хорошо, не будет - ничего страшного", - сказал он.