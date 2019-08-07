Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:10Z
https://ria.ru/20190807/1557262511.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155718/78/1557187831_507:683:2935:2048_1036x0_80_0_0_79bd8f3add9a009415821412eca892f7.jpg
РИА Новости

Комиссии начали оценку ущерба красноярским селам от ЧП на военном складе

16:10, 7 августа 2019
163
© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг - РИА Новости. Межведомственная комиссия по оценке ущерба жителям красноярских сел, расположенных ближе всего к военному складу, где произошел пожар, начала подворовые обходы, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Подворовые обходы межведомственной комиссии по оценке ущерба жителям красноярских сел, расположенных ближе всего к складу, завершатся в течение ближайших трех дней. В течение этого времени ее члены составят список граждан, нуждающихся в социальных выплатах", - сообщили в ведомстве.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 07:46
Эвакуированные из-за взрывов на арсенале под Ачинском возвращаются домой
В Минобороны уточнили, что администрацией Ачинского района создано три комиссии по обследованию территорий, которые с 7 августа приступили к подворовым обходам в населенных пунктах Ключи, Улуй и Чулымка, Заворки, Малый Улуй. В селе Каменка комиссия совершит обход после завершения инженерной очистки.
"В составы комиссий входят представители министерства обороны, пожарной охраны, соцзащиты и управления строительства. Каждая комиссия работает совместно с председателями сельсоветов", - добавили в ведомстве.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
6 августа, 08:57
Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском
000100
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войн
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин не увидел ничего страшного в случае сохранения рейтинга РФ от Fitch
Лента
новостей
Сейсмограф
На Тайване человек погиб в результате землетрясения
Грозный
В Чечне прокуратура проверит видео с мальчиком, который стрелял на свадьбе
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после обнаружения свалки опасных отходов под Ульяновском
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ
Александр Агеев
Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
Михаил Круг
СМИ выяснили подробности расследования убийства Михаила Круга
Полицейские в США
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Россия за сутки зафиксировала 42 нарушения перемирия в Сирии
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Один пострадавший в ДТП под Рязанью остается в крайне тяжелом состоянии
Аптека
В Саратове онкобольной возместили покупку полагавшихся ей лекарств
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния