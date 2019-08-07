Комиссии начали оценку ущерба красноярским селам от ЧП на военном складе

АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг - РИА Новости. Межведомственная комиссия по оценке ущерба жителям красноярских сел, расположенных ближе всего к военному складу, где произошел пожар, начала подворовые обходы, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Подворовые обходы межведомственной комиссии по оценке ущерба жителям красноярских сел, расположенных ближе всего к складу, завершатся в течение ближайших трех дней. В течение этого времени ее члены составят список граждан, нуждающихся в социальных выплатах", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что администрацией Ачинского района создано три комиссии по обследованию территорий, которые с 7 августа приступили к подворовым обходам в населенных пунктах Ключи, Улуй и Чулымка, Заворки, Малый Улуй. В селе Каменка комиссия совершит обход после завершения инженерной очистки.
"В составы комиссий входят представители министерства обороны, пожарной охраны, соцзащиты и управления строительства. Каждая комиссия работает совместно с председателями сельсоветов", - добавили в ведомстве.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.
6 августа, 08:57Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском