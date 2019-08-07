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РИА Новости

В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ

16:09, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что не исключает новых провокаций со стороны украинских силовиков для активизации боевых действий в Донбассе.
Ранее Минобороны Украины заявило, что в результате обстрела во вторник в Донбассе четверо военных погибло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.
"Мы не исключаем, что, воспользовавшись отсутствием камер наблюдения СММ ОБСЕ на линии соприкосновения на Мариупольском направлении, украинские силовики проведут очередную провокацию, которая послужит поводом для развязывания активных боевых действий. Предыдущей такой провокацией стала гибель четырех боевиков 36-й бригады, когда погибшие в результате личной неосторожности были представлены как жертвы обстрела с нашей стороны", - сказал в среду журналистам Безсонов.
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