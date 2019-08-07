В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что не исключает новых провокаций со стороны украинских силовиков для активизации боевых действий в Донбассе.

Ранее Минобороны Украины заявило, что в результате обстрела во вторник в Донбассе четверо военных погибло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.