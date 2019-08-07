Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:05Z
https://ria.ru/20190807/1557261981.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:419:4076:2712_1036x0_80_0_0_290287c7deedd46b6999fe36d219f175.jpg
РИА Новости

РКН не нашел у новостных агрегаторов нарушений закона о хранении информации

16:05, 7 августа 2019
322
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор в ходе мониторинга не нашел в работе новостных агрегаторов нарушений требований закона относительно сроков распространения и хранения информации, хранения сведений об источнике ее получения, говорится в сообщении ведомства.
"По итогам проведенного Роскомнадзором мониторинга установлено, что новостные агрегаторы, подпадающие под действие статьи 10.4 федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", исполняют требования о сроках распространения и хранения информации, хранения сведений о ее источнике", - говорится в сообщении.
Студия информационного агентства Sputnik
6 августа, 08:02
Guardian извинилась за обвинения Sputnik в фейке
Ведомство уточняет, что на сегодняшний день в реестр новостных агрегаторов включены информационные ресурсы Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru.
"Согласно закону, новостным агрегатором являются сайты и (или) страницы сайта, которые используются для обработки и распространения новостной информации и на которых распространяется реклама, направленная на привлечение внимания потребителей в Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более 1 миллиона интернет-пользователей", - напоминает Роскомнадзор.
В сообщении отмечается, что одной из обязанностей новостных агрегаторов является хранение в течение шести месяцев распространенной ими новостной информации, сведений об источнике ее получения, а также сведений о сроках ее распространения.
Молодые люди на смотровой площадке в Москве
22 марта, 08:00
Граждане России выступили против фейк-новостей
000000
Обсудить 0
ЯндексРоскомнадзорМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Стенд телеканала RT
RT в седьмой раз номинировали на Emmy
РИА
Новости
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
Тейлор Свифт выступит на ежегодной церемонии MTV Music Awards
Кадр из сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Здание Общественной палатой РФ в Москве
В ОП будут анализировать работу западных социальных медиа
Лента
новостей
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Константин Косачев на форум Арктика – территория диалога. День второй
Косачев назвал единственный вариант решения венесуэльского кризиса
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом церемонии вручения Путину ордена Дружбы КНР
Товарооборот РФ и Китая в январе-июле вырос на 4,7 процента
Элон Маск
Маск показал посадку головного обтекателя ракеты Falcon 9 на судно в океане
Статуя Фемиды в суде
Суд обязал бывшего топ-менеджера "Открытия" Чигирева вернуть банку премию
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА отложило выход американских астронавтов в космос
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния