РКН не нашел у новостных агрегаторов нарушений закона о хранении информации

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор в ходе мониторинга не нашел в работе новостных агрегаторов нарушений требований закона относительно сроков распространения и хранения информации, хранения сведений об источнике ее получения, говорится в Роскомнадзор в ходе мониторинга не нашел в работе новостных агрегаторов нарушений требований закона относительно сроков распространения и хранения информации, хранения сведений об источнике ее получения, говорится в сообщении ведомства.

"По итогам проведенного Роскомнадзором мониторинга установлено, что новостные агрегаторы, подпадающие под действие статьи 10.4 федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", исполняют требования о сроках распространения и хранения информации, хранения сведений о ее источнике", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что на сегодняшний день в реестр новостных агрегаторов включены информационные ресурсы Smi2.ru, news.rambler.ru, news.mail.ru, news.yandex.ru.

"Согласно закону, новостным агрегатором являются сайты и (или) страницы сайта, которые используются для обработки и распространения новостной информации и на которых распространяется реклама, направленная на привлечение внимания потребителей в Российской Федерации, и доступ к которым в течение суток составляет более 1 миллиона интернет-пользователей", - напоминает Роскомнадзор.