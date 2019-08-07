ЕР поможет российским школам подготовиться к началу учебного года

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Единая Россия" поможет школам во всех регионах РФ подготовиться к началу учебного года, активисты партии примут участие в уборке и озеленении школьных территорий, помогут с обеспечением литературой, комнатными растениями и недостающим инвентарем, сообщает пресс-служба ЕР.

"Единая Россия" проведет всероссийскую акцию по подготовке школ к началу учебного года. Суть акции заключается в оказании учебным заведениям конкретной помощи, в которой они нуждаются перед началом образовательного процесса, это уборка и озеленение школьной территории, ремонт и покраска заборов, при необходимости учебные заведения будут обеспечены недостающей литературой, комнатными растениями, инвентарем и декорациями для школьных детских театров и т. д.", - приводит пресс-служба слова координатора партпроекта ЕР "Новая школа", члена президиума генсовета партии Алены Аршиновой.

Аршинова добавила, что в акции примут участие депутаты всех уровней от "Единой России", активисты партийных проектов и "Молодой Гвардии", а также сторонники партии. После завершения всех работ партийцы вместе с родителями школьников посетят учебные заведения и оценят их готовность к 1 сентября.

По словам Аршиновой, особое внимание планируется уделить пожарной безопасности, питанию школьников, благоустройству пришкольной территории, инвентарю и оснащению. Партия возьмет на личный контроль устранение всех зафиксированных недостатков, отметила она.