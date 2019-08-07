Более 60% контейнерных площадок МО оборудовали для раздельного сбора мусора

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество контейнерных площадок, которые служат для раздельного сбора мусора, в Московской области увеличили в два раза. Об этом сообщил телеканал Количество контейнерных площадок, которые служат для раздельного сбора мусора, в Московской области увеличили в два раза. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.

Он отметил, что на сегодняшний день более 60% контейнерных площадок в Московской области уже оснащены по новому стандарту под раздельный сбор отходов (РСО).

С начала года в Подмосковье заново были оборудованы все контейнерные площадки в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Более 13 тысяч контейнерных площадок, которые у нас были первоначально, уже оборудованы по новому стандарту. У нас появились дополнительно 7 тысяч площадок, первые — более 2 тысяч – оборудованы. Общий процент оснащения составляет порядка 60%", — сказал Хромушин.

Министр добавил, что в СНТ подобные площадки существовали изначально, а вот в частном секторе – в деревнях и коттеджных поселках – их приходилось строить в соответствии с утвержденным стандартом: с твердым основанием, забором и навесом.