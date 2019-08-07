Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T15:58Z
https://ria.ru/20190807/1557261612.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155726/14/1557261494_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_aa58851ed545298b6def8a816d93af58.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 60% контейнерных площадок МО оборудовали для раздельного сбора мусора

15:58, 7 августа 2019
30
© РИА Новости / Александр КряжевСортировка мусора
Сортировка мусора
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество контейнерных площадок, которые служат для раздельного сбора мусора, в Московской области увеличили в два раза. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.
Он отметил, что на сегодняшний день более 60% контейнерных площадок в Московской области уже оснащены по новому стандарту под раздельный сбор отходов (РСО).
С начала года в Подмосковье заново были оборудованы все контейнерные площадки в городах с населением более 100 тысяч человек.
"Более 13 тысяч контейнерных площадок, которые у нас были первоначально, уже оборудованы по новому стандарту. У нас появились дополнительно 7 тысяч площадок, первые — более 2 тысяч – оборудованы. Общий процент оснащения составляет порядка 60%", — сказал Хромушин.
Министр добавил, что в СНТ подобные площадки существовали изначально, а вот в частном секторе – в деревнях и коттеджных поселках – их приходилось строить в соответствии с утвержденным стандартом: с твердым основанием, забором и навесом.
Весной раздельным сбором отходов было охвачено менее 50% подмосковных СНТ, однако уже к осени все они перейдут на новую систему в полном объеме.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Во время проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи
Подмосковные волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России
РИА
Новости
Мусор в лесу
В Подмосковье прошел "Антимусорный рейд"
Дом правительства Московской области
В Подмосковье появится новый индустриальный парк
Вывоз твердых коммунальных отходов для дальнейшей переработки
Опыт рекультивации полигона "Кучино" начнут применять по всей стране
Лента
новостей
Ребенок с синдромом Дауна
Образовательный центр "Созвездие" для детей-инвалидов готов к эксплуатации
Темрезов: более ста сельчан в КЧР улучшат жилищные условия до конца года
Темрезов: более ста сельчан в КЧР улучшат жилищные условия до конца года
Девушка принимает доставку
Более 13,5 тысячи подростков трудоустроено в Подмосковье с начала 2019 года
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
В Ростовской области запустили завод по производству пластиковой тары
Женщина с детьми
В Татарстане запустят проект содействия занятости молодых мам
В Омской области активно благоустраивают дворы, парки и скверы
В Омской области активно благоустраивают дворы, парки и скверы
Посетители гуляют в парке с детьми
В Подмосковье введут новую меру поддержки многодетных семей
Сквер на набережной Афанасия Никитина в Твери
Всероссийский День льняного поля пройдет 8 августа в Верхневолжье
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело после обнаружения свалки опасных отходов под Ульяновском
Во время соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
В Солнечногорске проходит военно-патриотический слет "Звезда"
Дом правительства Московской области
Малый бизнес в Подмосковье подал более 100 заявок на финансовую поддержку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния