В Березовском районе Югры ввели режим ЧС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в поселке Саранпауль в ХМАО, где подтопило 5 жилых домов из-за превышения уровня воды в реке, в среду распространили на весь Березовский район, сообщается на сайте районной администрации.

Муниципалитет 3 августа сообщил о введении режима ЧС в Саранпауле в связи со сложной паводковой обстановкой - уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку, из-за чего подтопило 27 придомовых участков и пять жилых домов. Кроме того, подтопление затронуло соседнюю деревню Хурумпауль, где частично пострадал один дом.

"Управление гражданской защиты населения Березовского района сообщает о том, что с 12.00 местного времени (10.00 мск) на территории Березовского района... введен режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль", - говорится в опубликованном заявлении.

Эта тема стала ключевой в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Югры, которое в среду провела глава региона Наталья Комарова, находящаяся в Березовском районе.

Как пояснили в департаменте общественных и внешних связей округа, ссылаясь на региональное управление МЧС, подобная ситуация в указанных поселках прогнозировалась, и специалисты провели "комплекс превентивных мероприятий". В частности, спасатели проверили готовность пункта временного размещения и транспорта для доставки из подтопленных территорий, а жителям сел разъяснили порядок возможной эвакуации.

"На сегодня уровень воды на гидропосту в Саранпауле составляет 1103 сантиметра, остаются подтопленными 26 придомовых участков и два жилых дома... Сейчас основное внимание на месте уделяется мерам поддержки пострадавших и проведению инструктажей по безопасности при проведении сушки помещений", - отметили в департаменте.