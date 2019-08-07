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РИА Новости

В Березовском районе Югры ввели режим ЧС

15:56, 7 августа 2019
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© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО - ЮгреПаводок на реке Ляпин в сельском поселении Саранпауль Березовского района Югры
Паводок на реке Ляпин в сельском поселении Саранпауль Березовского района Югры
© Фото : Главное управление МЧС России по ХМАО - Югре
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в поселке Саранпауль в ХМАО, где подтопило 5 жилых домов из-за превышения уровня воды в реке, в среду распространили на весь Березовский район, сообщается на сайте районной администрации.
Муниципалитет 3 августа сообщил о введении режима ЧС в Саранпауле в связи со сложной паводковой обстановкой - уровень воды в реке Ляпин превысил критическую отметку, из-за чего подтопило 27 придомовых участков и пять жилых домов. Кроме того, подтопление затронуло соседнюю деревню Хурумпауль, где частично пострадал один дом.
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"Управление гражданской защиты населения Березовского района сообщает о том, что с 12.00 местного времени (10.00 мск) на территории Березовского района... введен режим чрезвычайной ситуации в связи с высоким уровнем воды в реке Ляпин и подтоплением населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль", - говорится в опубликованном заявлении.
Эта тема стала ключевой в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Югры, которое в среду провела глава региона Наталья Комарова, находящаяся в Березовском районе.
Как пояснили в департаменте общественных и внешних связей округа, ссылаясь на региональное управление МЧС, подобная ситуация в указанных поселках прогнозировалась, и специалисты провели "комплекс превентивных мероприятий". В частности, спасатели проверили готовность пункта временного размещения и транспорта для доставки из подтопленных территорий, а жителям сел разъяснили порядок возможной эвакуации.
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"На сегодня уровень воды на гидропосту в Саранпауле составляет 1103 сантиметра, остаются подтопленными 26 придомовых участков и два жилых дома... Сейчас основное внимание на месте уделяется мерам поддержки пострадавших и проведению инструктажей по безопасности при проведении сушки помещений", - отметили в департаменте.
Кроме того, по словам замгубернатора Югры Всеволода Кольцова, семьям, чьи дома подтопило, власти перечислят по 40 тысяч рублей. В свою очередь, начальник окружного филиала Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы Ольга Волковская заявила, что существует вероятность продолжения незначительного повышения уровня воды в реке Ляпин из-за циклона на западе автономного округа.
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