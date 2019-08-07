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РИА Новости

СК возбудил дело после обнаружения свалки опасных отходов под Ульяновском

15:56, 7 августа 2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САМАРА, 7 авг – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в селе Луговое Ульяновской области несанкционированной свалки опасных производственных отходов, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.
По данным пресс-службы, 20 мая региональный Росприроднадзор выдал компании "Чистый город +" лицензию на осуществление деятельности по утилизации отходов третьего-четвертого классов опасности на территории, расположенной на Московском шоссе в Ульяновске. Однако выяснилось, что фирма складировала пластиковые емкости от пестицидов и агрохимикатов, полиэтилен и другие отходы возле жилых домов в селе Луговое.
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"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ (отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде)", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, свалка опасных производственных отходов в селе Луговое полностью ликвидирована.
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