СК возбудил дело после обнаружения свалки опасных отходов под Ульяновском

По данным пресс-службы, 20 мая региональный Росприроднадзор выдал компании "Чистый город +" лицензию на осуществление деятельности по утилизации отходов третьего-четвертого классов опасности на территории, расположенной на Московском шоссе в Ульяновске. Однако выяснилось, что фирма складировала пластиковые емкости от пестицидов и агрохимикатов, полиэтилен и другие отходы возле жилых домов в селе Луговое.