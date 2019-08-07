На Ставрополье восемь человек остаются в больницах после крупного ДТП

ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Восемь человек остаются в больницах после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

ДТП произошло 2 августа около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пятеро, 16 были госпитализированы. По состоянию на утро понедельника в больнице оставались 12 человек.