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РИА Новости

На Ставрополье восемь человек остаются в больницах после крупного ДТП

15:42, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Капельницы . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Восемь человек остаются в больницах после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
ДТП произошло 2 августа около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пятеро, 16 были госпитализированы. По состоянию на утро понедельника в больнице оставались 12 человек.
"На сегодняшний день в больницах остаются восемь человек, один из них в Апанасенковской райбольнице, семь - в больницах Ставрополя. Состояние всех стабильное", - сказал собеседник агентства.
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