На Ставрополье восемь человек остаются в больницах после крупного ДТП

ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Восемь человек остаются в больницах после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.
ДТП произошло 2 августа около 02.30 на 420-м километре автодороги Астрахань - Элиста – Ставрополь. По информации ГИБДД, грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пятеро, 16 были госпитализированы. По состоянию на утро понедельника в больнице оставались 12 человек.
"На сегодняшний день в больницах остаются восемь человек, один из них в Апанасенковской райбольнице, семь - в больницах Ставрополя. Состояние всех стабильное", - сказал собеседник агентства.