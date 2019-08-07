В Ставропольском крае женщина подожгла сотрудницу полиции

ПЯТИГОРСК, 7 авг - РИА Новости. Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая подожгла инспектора по делам несовершеннолетних, не желая говорить о пропаже дочери, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

"По данным следствия, вечером 8 мая текущего года инспектор ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по городу Невинномысску, проверяя факт безвестного исчезновения 7-летней девочки, прибыла по месту её жительства. Мать ребенка, не желая давать пояснение инспектору, облила ее горючей жидкостью и подожгла. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря оперуполномоченным полиции, которые сразу же потушили пламя. Инспектор не получила серьезных травм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в этот же день была найдена и пропавшая девочка, которая, как выяснилось, находилась в гостях у своей бабушки.

"В отношении 31-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "применение насилия в отношении представителя власти", - сообщает следственное управление.