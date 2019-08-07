Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Заявления о ненужности военной прокуратуры на Украине неприемлемы и обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности, говорится в заявлении ведомства, опубликованного пресс-службой Главной военной прокуратуры в среду.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он предположил, что военная прокуратура будет одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям. По его словам, нужна военная юстиция в целом.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что за время его существования к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечено 263 человека, установлено 160 мест незаконного содержания пленных как украинских военнослужащих, так и гражданского населения, было направлено в суды 1,3 тысячи дел, касающихся коррупции, удовлетворены иски на сумму почти 2,5 миллиарда гривен (97,7 миллиона долларов), предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 миллиона гривен (2,03 миллиона долларов) , возвращено мобилизационных резервов на сумму 140 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов); возвращено 77 тысяч гектаров земель стоимостью 2 миллиарда гривен (78,2 миллиона долларов).