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РИА Новости

Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми

15:39, 7 августа 2019
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© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Заявления о ненужности военной прокуратуры на Украине неприемлемы и обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности, говорится в заявлении ведомства, опубликованного пресс-службой Главной военной прокуратуры в среду.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он предположил, что военная прокуратура будет одной из тех сфер, которые будут подлежать изменениям. По его словам, нужна военная юстиция в целом.
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"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком", - говорится в заявлении.
В ведомстве напомнили, что за время его существования к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечено 263 человека, установлено 160 мест незаконного содержания пленных как украинских военнослужащих, так и гражданского населения, было направлено в суды 1,3 тысячи дел, касающихся коррупции, удовлетворены иски на сумму почти 2,5 миллиарда гривен (97,7 миллиона долларов), предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 миллиона гривен (2,03 миллиона долларов) , возвращено мобилизационных резервов на сумму 140 миллионов гривен (5,4 миллиона долларов); возвращено 77 тысяч гектаров земель стоимостью 2 миллиарда гривен (78,2 миллиона долларов).
В заявлении также отмечается, что численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлено в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали двух-трех человек, проводили восемь-девять обысков, допрашивали 120 человек, возмещали 250 тысяч гривен (9,7 тысячи долларов), направляли в суд 17 обвинительных актов.
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