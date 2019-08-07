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РИА Новости

Комитет ГД запросит у правоохранителей сведения о вмешательстве в выборы

15:34, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поддерживает инициативу расследовать факты возможного вмешательства в выборы в РФ извне, комитет запросит соответствующую информацию у правоохранительных органов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Все думские фракции поддержали предложение о необходимости расследования вмешательства, предложив создать рабочую группу по этому вопросу.
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"Вмешательство кого бы то ни было извне во внутренние дела России недопустимо, это угроза суверенитету", - сказал Пискарев журналистам.
Он отметил, что комитет поддерживает инициативу руководителей фракций о том, что необходимо детально разобраться в том, кто может стоять за беспорядками и попытками таким образом повлиять извне на ход избирательной кампании.
"Правоохранительные органы уже начали расследование, и комитет со своей стороны запросит всю необходимую информацию у Следственного комитета России, МВД, Генеральной прокуратуры и других ведомств", - сказал депутат.
"Если руководством Госдумы, Советом в ближайшее время будет принято решение о создании межфракционной комиссии для анализа данной информации, то мы готовы приступить к ее работе незамедлительно, не дожидаясь начала осенней сессии. Это вопрос защиты национальной безопасности нашей страны, и ждать здесь также недопустимо", - подчеркнул он.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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