Комитет ГД запросит у правоохранителей сведения о вмешательстве в выборы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поддерживает инициативу расследовать факты возможного вмешательства в выборы в РФ извне, комитет запросит соответствующую информацию у правоохранительных органов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве. Все думские фракции поддержали предложение о необходимости расследования вмешательства, предложив создать рабочую группу по этому вопросу.

"Вмешательство кого бы то ни было извне во внутренние дела России недопустимо, это угроза суверенитету", - сказал Пискарев журналистам.

Он отметил, что комитет поддерживает инициативу руководителей фракций о том, что необходимо детально разобраться в том, кто может стоять за беспорядками и попытками таким образом повлиять извне на ход избирательной кампании.

"Правоохранительные органы уже начали расследование, и комитет со своей стороны запросит всю необходимую информацию у Следственного комитета России, МВД, Генеральной прокуратуры и других ведомств", - сказал депутат.

"Если руководством Госдумы, Советом в ближайшее время будет принято решение о создании межфракционной комиссии для анализа данной информации, то мы готовы приступить к ее работе незамедлительно, не дожидаясь начала осенней сессии. Это вопрос защиты национальной безопасности нашей страны, и ждать здесь также недопустимо", - подчеркнул он.