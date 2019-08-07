В "Технограде" стартуют новые курсы по продвижению бизнеса в интернете

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в августе стартуют пять новых очных курсов по продвижению бизнеса в интернете и социальных сетях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Технограда".

По словам собеседника агентства, курсы рассчитаны на предпринимателей, руководителей, специалистов смежных digital-профессий, начинающих веб-аналитиков и маркетологов. Новые дисциплины разработаны компанией "Ашманов и партнеры", которая занимается продвижением сайтов через поисковые системы Рунета. Для участия в курсах необходимы базовые знания маркетинга. По окончании курсов слушатели получают сертификаты государственного образца.

Так, слушатели курса "Веб-аналитика" научатся использовать инструменты веб-аналитики, чтобы более эффективно распределять бюджет компании и сокращать расходы на невостребованных направлениях.

"Вместе со слушателями курса мы также проанализируем эффективность некоторых их собственных сайтов. Обсудим, как их улучшить и увеличить отдачу: превратить посетителей сайтов в клиентов", - рассказал РИА Новости преподаватель курса, веб-аналитик "Ашманов и партнёры" Павел Мосин.

По его словам, курс охватывает все сферы веб-аналитики от "а" до "я" и рассчитан на тех, кто только начинает заниматься веб-аналитикой или владеет собственным бизнесом. Однако курс будет также полезен и практикующим специалистам, ищущим новые знания, так как на занятиях будут рассматриваться последние тренды аналитики, в частности сквозная аналитика и BI-системы.

Курс "Поисковый маркетинг" поможет увеличить трафик на сайте, настроить контекстную рекламу, привести целевую аудиторию на сайт компании.

Слушатели курса "Контент маркетинг" смогут научиться использовать медиа и социальные сети для продвижения компании, увеличения продаж, популярности бренда и повысить активность клиентов с помощью контента.

Курс "Интернет маркетолог" будет интересен тем, кто хочет получить знания в области комплексного продвижения компании в интернете. В рамках курса слушатели смогут изучить основы интернет-маркетинга, научиться применять на практике инструменты привлечения трафика на сайт, освоить приемы работы с контекстной рекламой, стратегии продвижения продукта в интернете и планировать рекламные кампании согласно медиаплану.

Наконец, курс "Менеджер по продвижению в социальных сетях" позволит обучиться основным навыкам работы с социальными сетями как инструментом маркетингового продвижения.

Учиться онлайн

Для тех, кто интересуется бизнес-тематикой, но не хочет обучаться очно, в августе стартует онлайн-курс "Основы предпринимательства", разработанный "Техноградом" совместно с онлайн-университетом "Нетология".

"В “Технограде” широко представлены креативные, инженерные, рабочие профессии и многие другие нужные для города специальности. Мы понимаем, что некоторым интересно обучиться новым навыкам, чтобы потом начать работать на себя. А для этого мало уметь что-то хорошо делать, нужно также уметь разбираться в бюрократических тонкостях, вести финансовый учет, работать с клиентом и развивать свой бренд. Компетенции такого толка легли в основу курса “Основы предпринимательства”. Этот курс дает качественные знания, которые будут работать в существующих сегодня условиях бизнеса", - рассказала РИА Новости заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.

Обучение будет проходить в формате вебинаров. Курс рассчитан на 2,5 месяца. По окончании курса слушатели представляют дипломный проект и получают удостоверение о повышении квалификации.

Как отмечают организаторы, курс позволит слушателям за короткий срок изучить темы, связанные с запуском собственного бизнеса – от поиска идеи до построения бизнес-модели и ведения аналитики.

"Это детально продуманный онлайн-курс, в котором объясняется каждый этап ведения бизнеса: от идеи до финансового учета прибыли. Я думаю, что это очень важно, что в качестве преподавателей выступят действующие генеральные и исполнительные директора, эксперты по инвестированию, преподаватели ведущих вузов страны, бизнес-тренеры, которые работали с крупным российским и международными бизнесом. Нам кажется, что именно такие наставники помогут начинающим предпринимателям преодолеть барьеры и развенчать существующие мифы о предпринимательстве", - отметилаБеленькая.

Онлайн-курс поможет понять, как выбрать бизнес-модель, оценить рынок и конкурентов, определить потребности потенциальных клиентов. Но, по словам организаторов, курс создан не только для начинающих предпринимателей. Он также позволит директорам и менеджерам компаний изучить юридические аспекты ведения бизнеса, работу с финансовой и налоговой отчетностью, а действующим руководителям и владельцам бизнеса поможет развивать существующий бизнес и рассчитывать рентабельность.

"С каждым годом сфера бизнеса становится популярнее и привлекательнее, особенно для молодого поколения. Начинающие предприниматели ищут возможности для получения необходимых знаний, в частности программы по обучению основам ведения бизнеса. Поэтому "Нетология" создала свою программу, обучающую основам предпринимательства, и включила в нее только работающие, прикладные инструменты, без лишней информации", - заявил агентству генеральный директор компании "Нетология-групп" Максим Спиридонов.

Техноград – новые возможности для обучения

"Техноград",курируемый департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы – это инновационно-образовательный комплекс, где люди любого возраста – от школьников до пенсионеров – могут освоить более 40 профессий, как востребованных сегодня на рынке труда, так и профессий будущего. Комплекс площадью 35,5 тысячи квадратных метров, состоящий из шести тематических павильонов, открылся на ВДНХ в сентябре прошлого года при поддержке правительства Москвы. На прошлой неделе в "Технограде" прошел День открытых дверей – фестиваль под открытым небом, где широкой аудитории были представлены возможности комплекса.

На сегодняшний день в павильонах "Технограда" можно получить профессии в области креативных и цифровых технологий, сферы услуг, промышленности и городской инфраструктуры. Здесь также есть возможности для корпоративного обучения. Образовательные программы разработаны на основе реальных кейсов, и учащиеся отрабатывают практические навыки на современном технологическом оборудовании.

За почти год работы "Технограда" различные мероприятия здесь, в том числе экскурсии, профессиональные курсы, мастер-классы и фестивали, посетили порядка 150 тысяч человек. После прохождения обучения слушателям курсов выдаются сертификаты государственного образца. В "Технограде" также открыт Центр развития карьеры, где можно пройти профориентационные тесты и получить консультацию специалиста по выбору дальнейшего карьерного развития.