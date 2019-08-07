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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане запустят проект содействия занятости молодых мам

15:32, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщина с детьми
Женщина с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщина с детьми. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Региональный проект содействия занятости молодых мам начнет действовать в Татарстане с 2020 года, в результате занятость женщин с детьми дошкольного возраста должна возрасти к 2024 году с 75% до 78,9%, сообщили РИА Новости в министерстве труда, занятости и соцзащиты региона.
"В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" ключевым показателем является уровень занятости женщин, проживающих в республике и имеющих детей дошкольного возраста. Его значение по итогам 2018 года оценивается в 75%. Задача - до 2024 года достичь в республике уровня занятости в 78,9%", - сказал собеседник агентства.
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Достижению данных показателей будут способствовать мероприятия по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, создание дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (на условиях софинансирования из федерального бюджета).
В рамках реализации проекта планируется, в частности, организовать переобучение и повышение квалификации ежегодно более 1,5 тысячи женщин (8,9 тысячи женщин за пять лет) в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На 2020-2021 годы на данные цели Татарстану из федерального бюджета на условиях софинансирования ежегодно планируется выделение 73 миллионов рублей, из бюджета республики - 3,8 миллиона рублей. Программа предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее место работы либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком трудоустроиться на новое место работы.
В целом, по информации министерства труда, занятости и соцзащиты республики, содействие занятости отдельных категорий граждан, испытывающих сложности при трудоустройстве, в том числе женщин, имеющих малолетних детей, остается одним из приоритетов органов служб занятости. В рамках реализации госпрограммы "Содействие занятости населения Татарстана на 2014-2025 годы" за счет бюджета республики реализуются мероприятия активной политики занятости: проведение оплачиваемых общественных работ, организация временного трудоустройства безработных, содействие самозанятости, профобучение и другие.
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Кроме того, за счет средств республиканского бюджета предусмотрена реализация двух программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин. По программе "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан" в 2018 году на обучение и дополнительное профобразование были направлены более 3,5 тысячи безработных женщин, обучение проводилось по профессиям бухгалтер, оператор ЭВМ, маникюрша, повар, парикмахер, швея, флорист, менеджер по персоналу и другим.
В рамках программы "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности" в 2018 году за счет бюджета республики были обучены более 1 тысячи женщин, в 2019 году планируется обучить 900 женщин. Наибольшей популярностью пользуются профессии парикмахера, маникюрши, повара, оператора котельной, бухгалтера, менеджера по персоналу, специалиста ландшафтного и компьютерного дизайна, менеджера по туризму.
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