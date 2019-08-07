Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T15:21Z
https://ria.ru/20190807/1557259272.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155242/83/1552428369_0:0:3248:1826_1036x0_80_0_0_4be401ad72b7764cf44aac87535750ab.jpg
РИА Новости

В Томской области один человек погиб в результате ДТП

15:21, 7 августа 2019
207
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Водитель Toyota Corolla в Томской области в среду не уступил дорогу грузовику – мужчина погиб, трое пассажиров иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает УМВД по региону.
"Около 14.40 (10.40 мск) на 78 километре автодороги Томск-Колпашево, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Volvo FH-Truck, пользующемуся преимущественным правом проезда", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Пассажиры седана - женщина 1974 года рождения и две девочки - в тяжелом состоянии госпитализированы в Шегарскую районную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.
В свою очередь, областной департамент здравоохранения уточняет, что две девочки 10 и 14 лет находятся в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии. Женщина 45 лет находится в хирургическом отделении больницы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000000
Обсудить 1
Томская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Один пострадавший в ДТП под Рязанью остается в крайне тяжелом состоянии
РИА
Новости
Коллектор откачки воды
В Москве двое рабочих погибли при откачке воды из коллектора
Полиция Нигерии
В Нигерии пять человек погибли в результате взрыва
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Хакасии три человека пострадали при столкновении двух трамваев
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В Томске два человека пострадали в ДТП с тремя автобусами
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши
Пакистан вышлет индийских дипломатов и отзовет своих из Нью-Дели
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пожилого жителя Петербурга заподозрили в распространении детского порно
Свиньи в стойле
В Словакии зафиксировали очаги заболевания африканской чумой свиней
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Более 200 человек погибли в подмосковных пожарах за полгода
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Комиссии начали оценку ущерба красноярским селам от ЧП на военном складе
Моника Левински
Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Биллу Клинтону
Легкомоторный самолет
В Танзании девять человек выжили при падении легкомоторного самолета
Паводок на реке Ляпин в сельском поселении Саранпауль Березовского района Югры
В Березовском районе Югры ввели режим ЧС
Любовь Соболь
ЦИК отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния