В Томской области один человек погиб в результате ДТП

НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Водитель Toyota Corolla в Томской области в среду не уступил дорогу грузовику – мужчина погиб, трое пассажиров иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает УМВД по региону.
"Около 14.40 (10.40 мск) на 78 километре автодороги Томск-Колпашево, по предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Volvo FH-Truck, пользующемуся преимущественным правом проезда", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля. Пассажиры седана - женщина 1974 года рождения и две девочки - в тяжелом состоянии госпитализированы в Шегарскую районную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.
В свою очередь, областной департамент здравоохранения уточняет, что две девочки 10 и 14 лет находятся в реанимационном отделении больницы в крайне тяжелом состоянии. Женщина 45 лет находится в хирургическом отделении больницы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.