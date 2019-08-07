Путин рассмотрит предложения губернатора Ставрополья по развитию села

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился рассмотреть предложения губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова про развитию сельских территорий.
Глава государства обсудил с Владимировым социально-экономическую ситуацию в регионе и вопросы развития туристической отрасли, сообщает сайт Кремля.
"Сегодня города развиваются по программе "Городская среда", и если бы вы поддержали нас в части программы развития села, даже тех планов, которые сегодня имеются. Вот я, например, на этот год сейчас защищаю в Минсельхозе уже 841 миллион. Есть проекты, задачи. Основа, конечно, это социалка, дороги и то, что даст селу вторую жизнь. Конечно же, эта программа для нас была бы очень важна. Я тоже подготовил обращение в ваш адрес, если можно будет, поддержать как составную часть национального проекта", - сказал губернатор.
"Хорошо. Посмотрим", - ответил Путин.
Руководитель Ставрополья также сообщил, что в настоящее время в регионе убрано 96% сельскохозяйственных площадей, что на 3% больше уровня прошлого года. Также, по его словам, в регионе выросло производство молока, мяса, в планах произвести порядка 1,4 тысячи тонн хлопка.
Кроме того, согласно планам региональных властей, экспорт продукции Ставропольского края к 2024 году должен превысить 1 миллиард долларов. "Сегодня стартуем с 340. Конечно, это нам дает большой эффект и толчок", - доложил Владимиров.
Правительство РФ в июне утвердило новую госпрограмму развития сельских территорий до 2025 года. По оценкам, ее реализация должна затронуть 37 миллионов человек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил увязать ее с национальными проектами. Одной из главных задач реализации программы - приблизить уровень жизнь на селе к городскому, речь идет о доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, жилищного строительства, развития занятости и инфраструктуры. Объем финансирования госпрограммы на 2020-2025 годы должен составить около 2,3 триллиона рублей.