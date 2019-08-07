Путин рассмотрит предложения губернатора Ставрополья по развитию села

"Сегодня города развиваются по программе "Городская среда", и если бы вы поддержали нас в части программы развития села, даже тех планов, которые сегодня имеются. Вот я, например, на этот год сейчас защищаю в Минсельхозе уже 841 миллион. Есть проекты, задачи. Основа, конечно, это социалка, дороги и то, что даст селу вторую жизнь. Конечно же, эта программа для нас была бы очень важна. Я тоже подготовил обращение в ваш адрес, если можно будет, поддержать как составную часть национального проекта", - сказал губернатор.