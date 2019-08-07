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РИА Новости

Губернатор Ставрополья попросил включить регион в программу нацпроекта

14:59, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попросил президента России поддержать идею включить регион в нацпроект экспортоориентированности как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод.
В ходе беседы с главой государства Владимиров рассказал о проблемах, связанных с системой канализационных очистных сооружений. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
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"Есть небольшая проблема, связанная с тем, что мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам. Фактически три города: Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности. Действующий коллектор, а у меня из этих городов уносится немного в Предгорный район, очистные сооружения стоят, - полностью заперт", - рассказал он.
"Поэтому хотелось бы, если есть такая возможность, в программу, в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг включить Ставропольский край как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод", - попросил Владимиров.
Он также рассказал президенту Владимиру Путину об интересе к курортам со стороны туристов, в том числе иностранных, а также о курортном сборе. "Представьте себе, в этом году мы курортный сбор увеличили до 300 миллионов. В прошлом году собрали 184, а в этом году 300 миллионов. Это же все вкладываем в инфраструктуру. На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся", - добавил он.
"И водичка хорошая", - заметил Путин.
"Водичка - слава богу, Владимир Владимирович. Людям нравится. Поэтому очень хотелось бы, если будет возможность, поддержать нас в этой подпрограмме. Мы уже с Минэком прорабатывали, но я думаю, что с вашим поручением им проще будет с этим справиться", - попросил Владимиров.
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