Губернатор Ставрополья попросил включить регион в программу нацпроекта

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попросил президента России поддержать идею включить регион в нацпроект экспортоориентированности как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод.

В ходе беседы с главой государства Владимиров рассказал о проблемах, связанных с системой канализационных очистных сооружений. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Есть небольшая проблема, связанная с тем, что мы уже полностью заперли систему канализационных очистных сооружений по Кавказским Минеральным Водам. Фактически три города: Кисловодск, Ессентуки и Пятигорск. Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности. Действующий коллектор, а у меня из этих городов уносится немного в Предгорный район, очистные сооружения стоят, - полностью заперт", - рассказал он.

"Поэтому хотелось бы, если есть такая возможность, в программу, в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг включить Ставропольский край как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод", - попросил Владимиров.

Он также рассказал президенту Владимиру Путину об интересе к курортам со стороны туристов, в том числе иностранных, а также о курортном сборе. "Представьте себе, в этом году мы курортный сбор увеличили до 300 миллионов. В прошлом году собрали 184, а в этом году 300 миллионов. Это же все вкладываем в инфраструктуру. На мой взгляд, совсем другие города уже сегодня становятся", - добавил он.

"И водичка хорошая", - заметил Путин.