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РИА Новости

В Нигерии пять человек погибли в результате взрыва

14:59, 7 августа 2019
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© AFP 2019 / Yasuyoshi ChibaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии
© AFP 2019 / Yasuyoshi Chiba
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва, который осуществила террористка-смертница на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Глава управления по чрезвычайным ситуациям штата Борно заявил агентству, что взрыв произошел поздно вечером в понедельник в районе местного самоуправления Мафа.
Террористка-смертница подорвала на людной площади взрывные устройства, которые были прикреплены к ее телу. В итоге пять человек погибли, еще пять, среди которых три представителя локального ополчения, а также два местных жителя, пострадали. В результате взрыва смертница также скончалась.
Как сообщается, местные власти наняли охотников, чтобы они содействовали органам безопасности в предотвращении будущих нападений.
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По информации агентства Франс Пресс, которое ссылается на местные власти и на полицию, взрыв в толпе произвели две смертницы. В результате взрывов три человека погибли и восемь получили ранения. Как сообщается, за атаками может стоять исламистская группировка "Боко Харам".
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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