В Нигерии пять человек погибли в результате взрыва

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва, который осуществила террористка-смертница на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Пять человек погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва, который осуществила террористка-смертница на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям штата Борно заявил агентству, что взрыв произошел поздно вечером в понедельник в районе местного самоуправления Мафа.

Террористка-смертница подорвала на людной площади взрывные устройства, которые были прикреплены к ее телу. В итоге пять человек погибли, еще пять, среди которых три представителя локального ополчения, а также два местных жителя, пострадали. В результате взрыва смертница также скончалась.

Как сообщается, местные власти наняли охотников, чтобы они содействовали органам безопасности в предотвращении будущих нападений.

По информации агентства Франс Пресс, которое ссылается на местные власти и на полицию, взрыв в толпе произвели две смертницы. В результате взрывов три человека погибли и восемь получили ранения. Как сообщается, за атаками может стоять исламистская группировка "Боко Харам".