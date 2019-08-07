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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на хранилище с битумом

14:58, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области Пожар в строениях в Дзержинском. 7 августа 2019
Пожар в строениях в Дзержинском. 7 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Открытое горение на хранилище с битумом в подмосковном Дзержинске удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 12.25 объявлена ликвидация открытого горения, площадь - 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что складское хранилище принадлежит ООО "Мегаполис".
Ранее сообщалось о локализации пожара на 200 "квадратах". "Мосэнерго" отмечало, что возгорание произошло за пределами территории ТЭЦ-22, опасности для оборудования нет, станция работает в нормальном режиме.
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