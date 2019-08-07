В Подмосковье ликвидировали открытое горение на хранилище с битумом

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Открытое горение на хранилище с битумом в подмосковном Дзержинске удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 12.25 объявлена ликвидация открытого горения, площадь - 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что складское хранилище принадлежит ООО "Мегаполис".
Ранее сообщалось о локализации пожара на 200 "квадратах". "Мосэнерго" отмечало, что возгорание произошло за пределами территории ТЭЦ-22, опасности для оборудования нет, станция работает в нормальном режиме.