В Подмосковье ликвидировали открытое горение на хранилище с битумом

Пожар в строениях в Дзержинском. 7 августа 2019

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Открытое горение на хранилище с битумом в подмосковном Дзержинске удалось ликвидировать на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"В 12.25 объявлена ликвидация открытого горения, площадь - 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, уточнив, что складское хранилище принадлежит ООО "Мегаполис".